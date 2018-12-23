بالفيديو - إكرامي يتصدى لـ "فرصة غريبة" ضد جيما أبا جيفار

الأحد، 23 ديسمبر 2018 - 15:30

كتب : FilGoal

الأهلي - الجيش - شريف إكرامي

تصدى شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي لفرصة غريبة لفريق جيما آبا جيفار الإثيوبي.

في الدقيقة 15 من عمر مباراة إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، لعبت كرة عرضية داخل منطقة جزاء الأهلي فشل محمد هاني في تشتيتها.

الكرة سقطت أمام مهاجم جيما الذي سددها بطريقة غريبة للغاية لترتفع وكادت تسقط داخل مرمى الأحمر.

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ولكن شريف إكرامي حارس الأهلي تصدى لها بصعوبة لتتحول لركلة ركنية.

وفاز الأهلي ذهابا 2-0 في برج العرب.

جيما أبا جيفار الأهلي

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