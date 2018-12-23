محدّث مباشر في إفريقيا - جيما آبا جيفار (1) - (0) الأهلي.. حارس مرمى جيما يتصدى لرأسية أزارو

الأحد، 23 ديسمبر 2018 - 14:24

كتب : FilGoal

ناصر ماهر - الأهلي - جيما أبا جيفار

يواجه الأهلي جيما آبا جيفار الإثيوبي، في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي فاز ذهابا 2-0، ويحتاج للتعادل أو الخسارة بنتيجة أقل للتأهل إلى دور المجموعات للبطولة التي أنهاها وصيفا في النسختين الماضيين.

طالع تشكيل الأهلي، وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا

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ق59: إنذار أول للأهلي، أيمن أشرف بعد تدخل قوي على لاعب جيما

ق58: تبديل أول للفريق الإثيوبي

ق53: أحمد حمودي يخرج ويشارك وليد أزارو

انطلاق الشوط الثاني دون تبديلات

نهاية الشوط الأول.

ق45+2: هدف أول للفريق الإثيوبي، عن طريق ديدييه ليبري.

ق15: التهديد الإثيوبي الأخطر، خطأ من محمد هاني في التشتيت يضع الكرة أمام مهاجم جيما الذي يسدد بشكل غريب لكن شريف إكرامي يتصدى للكرة بصعوبة.

في 5 دقائق، أهدر أحمد حمودي وإسلام محارب التقدم على الأهلي بتسديدتين فوق عارضة المضيف الإثيوبي

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل

الأهلي جيما أبا جيفار في إفريقيا

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