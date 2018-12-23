محدّث انتهت في إفريقيا - جيما آبا جيفار (1) - (0) الأهلي.. الأحمر لدور المجموعات
الأحد، 23 ديسمبر 2018 - 14:24
كتب : FilGoal
يواجه الأهلي جيما آبا جيفار الإثيوبي، في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.
الأهلي فاز ذهابا 2-0، ويحتاج للتعادل أو الخسارة بنتيجة أقل للتأهل إلى دور المجموعات للبطولة التي أنهاها وصيفا في النسختين الماضيين.
طالع تشكيل الأهلي، وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا
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ق75: فرصة ذهبية تضيع من الأهلي، وليد أزارو يسدد بطريقة رائعة وتسقط الكرة أمام كوليبالي الذي يسدد من مسافة قريبة في جسد حارس مرمى جيما
ق73: محمد شريف يشارك بدلا من ناصر ماهر.
ق59: إنذار أول للأهلي، أيمن أشرف بعد تدخل قوي على لاعب جيما
ق58: تبديل أول للفريق الإثيوبي
ق53: أحمد حمودي يخرج ويشارك وليد أزارو
انطلاق الشوط الثاني دون تبديلات
نهاية الشوط الأول.
ق45+2: هدف أول للفريق الإثيوبي، عن طريق ديدييه ليبري.
ق15: التهديد الإثيوبي الأخطر، خطأ من محمد هاني في التشتيت يضع الكرة أمام مهاجم جيما الذي يسدد بشكل غريب لكن شريف إكرامي يتصدى للكرة بصعوبة.
في 5 دقائق، أهدر أحمد حمودي وإسلام محارب التقدم على الأهلي بتسديدتين فوق عارضة المضيف الإثيوبي
انطلاق المباراة
انطلاق المباراة بعد قليل