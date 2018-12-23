علاء ميهوب.. عن الاستقالة من الأهلي بسبب "شخص شيطاني" وشخص "يجب بتره من النادي"

قال علاء ميهوب مدير اللجنة الفنية السابق في الأهلي إنه قدم استقالة في شهر سبتمبر الماضي بسبب "شخص شيطاني" في النادي.

لم يكشف الرجل الذي استقال من منصبه مؤخرا أية أسماء، إلا أنه حكى تفاصيل مثيرة لفترات مختلفة داخل الأهلي.

وتحدث ميهوب لبرنامج "الماتش" عبر قناة صدى البلد قائلا: "شخص شيطاني اقترح أن يتم دمج اللجنة الفنية مع لجنة التعاقدات ويرأسها محمد فضل ومعه علاء ميهوب".

وأردف "ثم اقترح انضمامي لقطاع الناشئين مع فتحي مبروك بديلا لهاني رمزي. تحدث معي فتحي مبروك وطلب مني العمل معه بالقطاع، فقلت له إنني موجود باللجنة ثم تحدث معي علاء عبد الصادق (عضو لجنة الكرة في الأهلي آنذاك) لنفس السبب، ورفضت الموضوع شكلا وموضوعا بعصبية، وذهبت بعد ذلك وتقدمت باستقالتي لمحمود الخطيب رئيس النادي".

وأكد "وقتها أبدى الخطيب استياؤه واكد لي أنه لن يقبل الاستقالة، لحبه الشديد لي ولأنني من اعطى له القميص رقم 10".

وعن رحيله الأخير من النادي قال "علمت أن الخطيب موجود في الاهلي فتحدثت معه من اجل الاطمئنان على صحته، ولم يجب على اتصالي ثم اتصل بي بعدها، بيبو تطرق للكواليس وقال لي، لماذا ترغب في الرحيل، عرفت أنك طلبت من عبد الحفيظ هذا الأمر. الخطيب قال لي إن التفكير هو استمرار العناصر السابقة في الجهاز الفني الجديد فأخطرته بحسم قراري بالرحيل".

وشدد ميهوب "التعامل مع الجهاز الفني خلال ولاية محمود طاهر كان مختلف تماما عن فترة محمود الخطيب. كنت أتواصل وقت وجود محمود طاهر مع الجهاز الفني، ولكن مؤخرا لم أتواصل مع باتريس كارتيرون مع العلم أن التواصل هام للغاية.

وأكمل "تحدثت مع محمد يوسف عن عمار حمدي وأكدت له أنه لاعب جيد وسيتم ضمه بسعر مناسب، ويتم وضع برنامج بدني جيد له وسوف يكون إضافة للفريق فى المستقبل".

وانتقل ميهوب للحديث عن شخص "يجب بتر وجوده من الأهلي" قائلا: "في شخص (مش بيفهم حاجة في الكورة ولا بيعرف عنها حاجة) وتابع: هذا الشخص لا يريد وجودي ولا يحب نوعيتي أنا وثنائي آخر في النادي، هذا الشخص يجب بتره من النادي".

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