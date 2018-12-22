محدّث انتهت في إنجلترا - كارديف (1) - (5) مانشستر يونايتد.. مرحبا سولشاير

السبت، 22 ديسمبر 2018 - 19:21

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد

المباراة الأولى لأولي جونار سولشاير، الذي يخلف جوزيه مورينيو في تدريب مانشستر يونايتد، ستكون ضد كارديف خارج الديار في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

تابع المباراة لحظة بلحظة وطالع أحداثها من هنا

نهاية المباراة

ق90: الخااامس عن طريق لينجارد.

ق56: جيسي لينجارد والرابع لمانشستر يونايتد من ركلة جزاء

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41: مارسيال يسجل الثااااالث

ق38: هدف تقليص الفارق عن طريق فيكتور كاماراسا من ركلة جزاء

ق29: والهدف الثاني.. أندير هيريرا والثاني.

ق3: هدف مبكر للغاية من يونايتد، راشفورد يحول ضربة حرة إلى المرمى بشكل رائع.

انطلاق المباراة

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