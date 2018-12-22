المباراة الأولى لأولي جونار سولشاير، الذي يخلف جوزيه مورينيو في تدريب مانشستر يونايتد، ستكون ضد كارديف خارج الديار في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق90: الخااامس عن طريق لينجارد.

ق56: جيسي لينجارد والرابع لمانشستر يونايتد من ركلة جزاء

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41: مارسيال يسجل الثااااالث

ق38: هدف تقليص الفارق عن طريق فيكتور كاماراسا من ركلة جزاء

ق29: والهدف الثاني.. أندير هيريرا والثاني.

ق3: هدف مبكر للغاية من يونايتد، راشفورد يحول ضربة حرة إلى المرمى بشكل رائع.

انطلاق المباراة