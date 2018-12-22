تشكيل سولشاير الأول - بوجبا أساسي مع يونايتد أمام كارديف

السبت، 22 ديسمبر 2018 - 18:34

كتب : FilGoal

بول بوجبا - مانشستر يونايتد

أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد تشكيل الفريق أمام كارديف سيتي في أولى مباراياته مع الفريق عقب إقالة جوزيه مورينيو.

الشياطين الحمر يحلون ضيوفا على كارديف سيتي ضمن مباريات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بول بوجبا عاد إلى التشكيل الأساسي مجددا بعدما تم اسبتعاده خلال المباريات الأخيرة لمورينيو.

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وجاء التشكيل كالآتي.

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

الدفاع: أشلي يانج، فيكتور ليندلوف، فيل جونز، لوك شاو.

الوسط: نيمانيا ماتيتش، أندير هيريرا، بول بوجبا.

الهجوم: جيسي لينجارد، أنتوني مارسيال، ماركوس راشفورد.

يونايتد يحتل المركز السادس في المسابقة برصيد 26 نقطة فيما يتواجد كارديف بالمركز الـ16 برصيد 14 نقطة.

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