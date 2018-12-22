محدّث مباشر نهائي مونديال الأندية - العين (0) ريال مدريد (1) هدف أبيض للفريق الإماراتي

السبت، 22 ديسمبر 2018 - 18:12

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - ريال مدريد - العين - مونديال الأندية

العين يلتقي مع ريال مدريد في لقاء يحلم بمعانقة الذهب فيه، ولكن الأمور لا تبدو وردية إذ أن خصمه هو.. ريال مدريد.

العين يواجه ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية المقام بالإمارات.

وFilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهة فتابعونا.

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ق35: تسديدة قوية من بنزيما ولكن فوق العارضة.

ق21: تسديدة قوية من جاريث بيل والحارس خالد عيسى يتصدى.

ق17: لوكاس فاسكيز يسدد إلى جوار القائم الأيمن.

ق15: العين يسجل التعادل ولكنه هدف أبيض بداعي التسلل.

ق14: جوووول لوكا مودريتش يتقدم لريال مدريد من تسديدة قوية.

ق12: يا الله، الشحات يراوغ راموس وكورتوا قبل أن يسدد وينقذها راموس من على خط المرمى.

انطلاق اللقاء.

ريال مدريد العين حسين الشحات

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