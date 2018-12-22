يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة ساليتاس البوركيني مع المصري في إياب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية.

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المصري خسر على أرضه ووسط جماهيره بثنائية مقابل لا شيء ويحتاج للانتصار بثلاثية دون أن تهتز شباكه من أجل التأهل للدور التالي من البطولة.

مواجهة ساليتاس هي الأولى لـ إيهاب جلال في منصبه كمدير فني للمصري.

** فرصة خطيرة لـ ساليتاس من خطأ دفاعي للمصري ولكن مسعود يتألق ويحمي شباكه

** ساليتاس (0) - (0) المصري

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة