انطلقت مباريات الخامسة في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي، وفيها يحاول مانشستر سيتي اللحاق بمتصدر البطولة ليفربول حيث يواجه فريق بيب جوارديولا، كريستال بالاس.

وكذلك تشيلسي، يستضيف ليستر سيتي في محاولة الزرق الحفاظ على فرص المنافسة.

ويقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الخامسة مساء.

مانشستر سيتي (2) - (3) كريستال بالاس

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نهاية المباراة

ق85: هدف ثاني للسيتي عن طريق كيفن دي بروين

ق51: بوووووووووووم هدف ثالث لكريستال بالاس لوكا ميلوجيفيتش!

ق50: ماذا يحدث في ملعب الاتحاد.. ركلة جزاء لكريستال بالاس!

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35: مستحيل! أندروس تاونسند يسجل هدفا خرافيا والتقدم لبالاس في ملعب الاتحاد!

ق33: والتعادل لبالاس عن طريق جيفري شلوب

ق26: جوندوجان يسجل الأول لمانشستر سيتي من صناعة ديلف.

انطلاق المباراة بعد قليل

تشيلسي (0) - (1) ليستر سيتي

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نهاية المباراة

ق50: بداية نارية.. فاردي يضرب فريق ساري.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل

بورنموث (2) - (0) برايتون

نهاية المباراة

نهاية الشوط الأول

ق21: ديفيد بروكس يسجل الأول لبورنموث

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل

هدرسفيلد تاون (1) - (3) ساوثامبتون

نهاية المباراة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق15: ناثان ريدموند يضرب أصحاب الأرض بالهدف الأول

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل

نيوكاسل (0) - (0) فولام

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل

وست هام يونايتد (0) - (2) واتفورد

نهاية المباراة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30: تروي ديني والأول لواتفورد من ركلة جزاء

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل