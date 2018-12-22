يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة القطن والإسماعيلي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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نهاية اللقاء بتأهل الإسماعيلي إلى دور المجموعات

ق66: القطن يسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء

الإسماعيلي صامد أمام محاولات ضعيفة للقطن لتسجيل هدف ثان

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43 تسديدة قوية من خارج منطقة جزاء الإسماعيلي أنقذها محمد فوزي حارس مرمى الدراويش لكن ترتد للاعب فريق القطن يسددها قوية داخل الشباك

ق43 هدف التعادل لفريق القطن

ق35 هجمة خطرة من القطن الكاميرون وتسديدة ترتطم في العارضة

ق30 مرت نصف ساعة والتقدم مازال للدراويش

ق6 عبد الرحمن مجدي يسدد رائعة ولكن في القائم الأيسر

ق2 باهر المحمدي يسجل الهدف الأول للدراويش

ق2 ركلة جزاء مبكرة للإسماعيلي بعد تدخل من حارس مرمى القطن على ميندوجا

بداية المباراة