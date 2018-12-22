محدّث مباشر أهداف السبت - ريال مدريد يتقدم والإسماعيلي يتأهل وسيتي وتشيلسي يخسران

السبت، 22 ديسمبر 2018 - 14:59

كتب : FilGoal

مودريتش

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ريال مدريد ضرب مبكرا ليتقدم على العين بهدف في نهائي مونديال الأندية

وقبل الهدف بلحظات أهدر حسين الشحات فرصة هائلة

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