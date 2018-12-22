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ريال مدريد ضرب مبكرا ليتقدم على العين بهدف في نهائي مونديال الأندية

وقبل الهدف بلحظات أهدر حسين الشحات فرصة هائلة

الإسماعيلي تأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا رغم خسارته أمام مضيفه القطن الكاميروني بنتيجة 2-1

مانشستر سيتي سقط في ملعبه أمام كريستال بالاس بنتيجة 3-2 في الدوري الإنجليزي

وليستر سيتي هزم مضيفه تشيلسي بهدف

ريفر بليت سحق كاشيما أنتلزر بأربعة أهداف دون رد ليقتنص الميدالية البرونزية في مونديال الأندية

بيير أوباميانج تألق وسجل هدفين في انتصار أرسنال على بيرنلي 3-1 في الدوري الإنجليزي، ارتقى الجابوني لصدارة الهدافين بعد وصول رصيده إلى 12 هدفا وخلفه مباشرة محمد صلاح بـ11 هدفا

شاهد ملخص ما قدمه محمد النني مع أرسنال

ميلان خسر في ملعبه بهدف أمام فيورنتينا في الدوري الإيطالي

ونابولي هزم سبال بهدف

ولاتسيو هزم كالياري بنتيجة 3-1

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