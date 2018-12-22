محدّث مباشر أهداف السبت - الإسماعيلي يتأهل وبالاس يضرب سيتي

السبت، 22 ديسمبر 2018 - 14:59

كتب : FilGoal

نادر رمضان - الصورة من الموقع الرسمي للإسماعيلي

تابع لحظة بلحظة كل أهداف مباريات السبت في مختلف المباريات حول العالم، يقدمها لك FilGoal.com أولا بأول..

الإسماعيلي تأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا رغم خسارته أمام مضيفه القطن الكاميروني بنتيجة 2-1

مانشستر سيتي متأخر بنتيجة 2-1 أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

أخبار متعلقة

تشكيل الإسماعيلي – ميندوجا والجزيري يقودان الهجوم أمام القطن خالد رفعت ينضم للجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم خبر في الجول – شركة مراجعة ملفات أمم إفريقيا تستفسر من مصر "لماذا تلعبون المباريات بدون جماهير"

وليستر سيتي يتقدم بهدف على مضيفه تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ريفر بليت سحق كاشيما أنتلزر بأربعة أهداف دون رد ليقتنص الميدالية البرونزية في مونديال الأندية

بيير أوباميانج تألق وسجل هدفين في انتصار أرسنال على بيرنلي 3-1 في الدوري الإنجليزي، ارتقى الجابوني لصدارة الهدافين بعد وصول رصيده إلى 12 هدفا وخلفه مباشرة محمد صلاح بـ11 هدفا

شاهد ملخص ما قدمه محمد النني مع أرسنال

ميلان خسر في ملعبه بهدف أمام فيورنتينا في الدوري الإيطالي

ونابولي هزم سبال بهدف

ولاتسيو هزم كالياري بنتيجة 3-1

اقرأ أيضا

خبر في الجول – شركة مراجعة ملفات أمم إفريقيا تستفسر من مصر "لماذا تلعبون المباريات بدون جماهير"

الاتحاد السعودي يقرر السماح للأندية بمشاركة 8 لاعبين أجانب بشرط وحيد

أرقام تحققت من هدف صلاح لليفربول والفوز على ولفرهامبتون

ثلاثة أمور تثير قلق الأهلي قبل مواجهة جيما أبا جيفار

"سلوك مثير للشفقة".. جماهير ولفرهامبتون تهاجم لاعبها المغربي بسبب صلاح

بالصور – أغلفة الصحف الإنجليزية تتغنى بـ صلاح في ليلة انتصار ليفربول على الذئاب

أرسنال الدوري الإنجليزي

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - الإسماعيلي يعبر إلى دور المجموعات رغم الخسارة أمام القطن 7 دقيقة | إفريقيا
مباشر نهائي مونديال الأندية - العين (0) ريال مدريد (0) بداية اللقاء 22 دقيقة |
بالفيديو - ميلان يواصل إهدار النقاط ويفقد المركز الرابع.. نابولي يفلت من سبال 28 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - مرشح لجائزة بوشكاش؟ تاونسيند يضرب سيتي بهدف صاروخي 37 دقيقة | أوروبا
مباشر – ساليتاس (0) - (0) المصري.. أحمد مسعود ينقذ الفريق البورسعيدي 38 دقيقة | مصر
نهائي مونديال الأندية - الشحات رفقة بيرج في تشكيل العين أمام ريال مدريد 50 دقيقة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من المصري بخصوص "انضمام إسلام عيسى إلى الأهلي" 2 صلاح وبوجبا وكانتي إلى تونس الشهر المقبل 3 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 4 روبي فاولر: صلاح يحتاج لشيء وحيد ليصبح أسطورة ليفربول

قد ينال إعجابك