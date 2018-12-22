كلوب: هدف صلاح رائع.. ربما نحتاج 105 نقطة لنصبح أبطال الدوري

تغنى يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بهدف محمد صلاح في مرمى ولفرهامبتون، مشيدا بأداء فريقه في المباراة.

ليفربول انتصر على ولفرهامبتون بثنائية مقابل لا شيء في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي.

محترفنا المصري محمد صلاح سجل أولا ثم صنع الهدف الثاني لـ فان دايك. (طالع التفاصيل)

وقال كلوب: "كان من الواضح للغاية مدى صعوبة مواجهة ولفرهامبتون. الكل يضغط بقوة. كانت معركة".

وأضاف في تصريحاته مع بي بي سي عقب المباراة "الأجواء الممطرة صعبت من المباراة للغاية. الأمر كان صعبا للغاية".

وواصل "هدف محمد صلاح الأول كان رائعا وكذلك الهدف الثاني. نجحنا في الانتصار وأنا سعيد للغاية بتلك النتيجة. هدفان رائعان وكرة قدم مثالية وتحديدا ف يتلك الأجواء الصعبة".

وفي حديثه مع سكاي سبورتس، قال كلوب: "الموسم الحالي يبدو فريدا للغاية من نوعه. جمعنا 48 نقطة قبل أعياد الكريسماس، يا لهذا الجنون".

وأردف "ولكن يوجد فرق آخرى مثل تشيلسي ومانشستر سيتي وتوتنام وأرسنال من المحتمل فوزهم ووصولهم جميعا أيضا للنقطة 40. الفرق من المركز الأول للخامس لا تفقد أي نقاط".

وتابع "ربما نحتاج لجمع 105 نقطة لنصبح أبطال الدوري الإنجليزي هذا الموسم. لا أحد يعلم".

وأشار "نحن نعلم أننا نسير بشكل جيد وعلينا احترام الجميع".

ووصل ليفربول للنقطة 48 في الصدارة، بينما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 25 في المركز السابع.

















































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