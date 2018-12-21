خاص طارق مصطفى لـ في الجول عن استقالته من سريع وادي زم: نتعرض لظلم غريب في كأن الفريق من خارج المغرب

الجمعة، 21 ديسمبر 2018 - 11:35

كتب : عاطف شادي

طارق مصطفى

قدم طارق مصطفى استقالته من تدريب سريع وادي زم المغربي فما هو السبب؟ المدير الفني للفريق يجيب.

وتحدث طارق مصطفى لـFilGoal.com قائلا: "أشعر بظلم كبير يتعرض له فريقي خلال مبارياته".

وأكمل "الكل يشيد بالفريق وأدائه رغم إننا أقل إمكانيات من باقي الفرق ولكن يحُتسب علينا ركلات جزاء غير صحيحة ويتعرض لاعبونا للطرد في كل لقاء".

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وأضاف "نحن أفضل فريق يلعب كرة في المغرب بشهادة الجميع هنا".

وتابع "واجهنا الرجاء في ملعبه وبـ10 لاعبين وخسرنا بثلاثة أهداف لهدفين في الثواني الأخيرة وكنا الأفضل".

وأكمل لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق حديثه "أشعر أن فريقي يعامل كأنه من خارج المغرب ونتعرض لظلم فادح وهذه أسباب استقالتي".

قبل أن يستدرك ويتم "قرار الاستقالة ليس نهائيا وذلك بسبب تمسك الإدارة واللاعبين بي وسأعقد جلسة معهم قبل اتخاذ القرار الأخير".

ويحتل سريع وادي زم المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 13 نقطة بفارق سبع نقاط عن الوداد المتصدر وللأخير مباراتين أقل.

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طارق مصطفى سريع وادي زم

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