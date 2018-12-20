شاكيري: سجلت ثنائية أطاحت برأس مورينيو؟ إنها كرة القدم

يرفض جيردان شاكيري جناح ليفربول ربط اسمه بالإطاحة برأس جوزيه مورينيو من منصبه كمدير فني لمانشستر يونايتد.

شاكيري شارك كبديل في مباراة القمة الإنجليزية بين ليفربول ويونايتد وسجل هدفين في الشوط الثاني ليقتنص نقاط المباراة للريدز، وبعدها بيومين أقيل مورينيو من منصبه.

وقال شاكيري في تصريحات أبرزتها جريدة جارديان يوم الخميس: "لقد تلقيت الكثير من الرسائل من أصدقائي للتهنئة بأهدافي".

وأضاف "عندما ظهرت الأخبار حول مورينيو تلقيت رسائل تقول (إنه خطأك!) لكن هذه هي كرة القدم".

وواصل لا أعتقد أن سبب رحيله هو خسارة مباراة ليفربول، كانت هناك أسباب أخرى بالتأكيد، ولكن هذه المباراة ستبقى في التاريخ، وستكون مميزة في تاريخي أيضا".

وكان مراسل شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية التقى مورينيو صباح الأربعاء وحاول الحصول منه على تعليق عقب إقالته من مانشستر يونايتد.

ورفض مورينيو الإدلاء بأي شيء وقال: " مكن أن نتحدث عن العديد من الأشياء الجيدة، والبعض ليس جيدا مثلها ولكن هذه ليست شخصيتي وأنت تعرفني".

واستدرك "الأمر انتهى، مانشستر يونايتد لديه مستقبل بدوني وأنا لدي مستقبل بعيدا عن الفريق، فلماذا أكشف عن مشاعري للإعلام والجماهير".

ثم أضاف "أنا لم أتغير منذ رحيلي عن تشيلسي، ولا أتحدث عن أي شيء حدث في النادي وأحتفظ بالأمور الجيدة".

وأوضح "هذه هي الطريقة التي أنا أفكر بها دائما، دائما انتقدت المدربين الذين يتحدثون عن تفاصيل حول ما حدث ومن يقع عليه اللوم. هذا ليس أنا".

وعن خطوته المقبلة، قال: "حتى عودتي للعمل، أعتقد أنني لي الحق في أن أعيش حياتي بشكل طبيعي مثلما يحدث الآن، أذهب للتسوق وللمشي وهذا ما أريد أن أفعله".

وأتم "مانشستر يونايتد أصبح من الماضي".

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