رسميا - الدوري الإيطالي يمدد موعد إغلاق سوق الانتقالات الشتوية

الخميس، 20 ديسمبر 2018 - 20:28

كتب : FilGoal

الدوري الإيطالي

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي تمديد موعد إغلاق سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

موعد انتهاء الميركاتو الشتوي في إيطاليا كان محددا له يوم 18 يناير، ولكن رابطة الدوري كشفت عن تمديدها حتى يوم 30 من نفس الشهر.

سوق الانتقالات يفتح أبوابه يوم 3 يناير وسينتهي مع نهاية الشهر المقبل.

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واختارت رابطة الدوري رئيسا جديدا لها، لويجي دي سيرفو، بأفضلية 15 عشر صوتا، ومتخطيا العدد المطلوب (14) بصوت وحيد.

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