محدّث انتهت - وادي دجلة (2) - (2) الداخلية
الخميس، 20 ديسمبر 2018 - 19:02
كتب : FilGoal
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نهاية المباراة
** نهاية الشوط الأول
** ق44 جوووووووووووووول ايجبتور والتعادل للداخلية
** ق31 جوووووووووووووول محمد محمود ورأسية متقنة تهز شباك الداخلية.
** ق20 جوووووووووووووول إبراهيم أبو اليزيد وهدف التعادل للداخلية من رأسية قوية.
** ق16 جووووووووووووول إبراهيم نداي والهدف الأول لدرجلة بعد تمريرة محمد محمود وتسديدة قوية من نداي تهز الشباك
انطلاق المباراة.