محدّث انتهت - وادي دجلة (2) - (2) الداخلية

الخميس، 20 ديسمبر 2018 - 19:02

كتب : FilGoal

وادي دجلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي وادي دجلة والداخلية التي تقام على ملعب بتروسبورت في إطار الجولة 18 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة

** نهاية الشوط الأول

** ق44 جوووووووووووووول ايجبتور والتعادل للداخلية

** ق31 جوووووووووووووول محمد محمود ورأسية متقنة تهز شباك الداخلية.

** ق20 جوووووووووووووول إبراهيم أبو اليزيد وهدف التعادل للداخلية من رأسية قوية.

** ق16 جووووووووووووول إبراهيم نداي والهدف الأول لدرجلة بعد تمريرة محمد محمود وتسديدة قوية من نداي تهز الشباك

انطلاق المباراة.

وادي دجلة الداخلية في الدوري

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