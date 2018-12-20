يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي وادي دجلة والداخلية التي تقام على ملعب بتروسبورت في إطار الجولة 18 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة

** نهاية الشوط الأول

** ق44 جوووووووووووووول ايجبتور والتعادل للداخلية

** ق31 جوووووووووووووول محمد محمود ورأسية متقنة تهز شباك الداخلية.

** ق20 جوووووووووووووول إبراهيم أبو اليزيد وهدف التعادل للداخلية من رأسية قوية.

** ق16 جووووووووووووول إبراهيم نداي والهدف الأول لدرجلة بعد تمريرة محمد محمود وتسديدة قوية من نداي تهز الشباك

انطلاق المباراة.