محدّث مباشر الدوري السعودي - الفيصلي (3) (0) الوحدة.. العارضة تحرم الضيوف من هدفين

الخميس، 20 ديسمبر 2018 - 16:30

كتب : FilGoal

ميدو - الوحدة السعودي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الوحدة والفيصلي في الجولة الـ14 للدوري السعودي للمحترفين. (طالع التفاصيل)

محمد عواد

النادي : الوحدة

الوحدة

وتعد المباراة هي الأولى للنجم المصري أحمد حسام ميدو في قيادة فريق الوحدة السعودي.

وتولى ميدو منصب المستشار الفني لنادي الوحدة السعودي والمدرب المؤقت للفريق قبل أيام.

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كذلك يقود الحارس الدولي المصري محمد عواد فريق الوحدة في هذه المباراة.

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ق71: العارضة تمنع الوحدة من تقليص الفارق للمرة الثانية على التوالي.

ق47: الفيصلي يضيف الهدف الثالث من تسديدة رائعة فشل محمد عواد في التصدي لها.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

تقنية الفيديو ترفض احتساب ركلة جزاء للوحدة بالدقيقة 44.

الفيصلي يضيف الهدف الثاني عن طريق إيجور روسي بالدقيقة 18.

ماذا يحدث؟ هدف أول للفيصلي! لويز جوستافو يسجل الأول للفيصلي ضد الوحدة.

انطلاق المباراة

الوحدة ميدو الدوري السعودي

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