طارق مصطفى يستقيل من تدريب سريع وادي

الخميس، 20 ديسمبر 2018 - 15:11

كتب : FilGoal

طارق مصطفى

طارق مصطفى

أعلن طارق مصطفى اعتذاره عن عدم استكمال مسيرته التدريبية مع فريق سريع وادي زم المغربي.

وخسر سريع وادي أمام الرجاء 3-2 في الجولة الـ12 من الدوري المغربي.

وخلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة أعلن طارق مصطفى استقالته من تدريب الفريق.

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وقال طارق مصطفى في المؤتمر الصحفي: "الأمور أصعبت صعبة وبذلك الكثير من الجهد ولكني أشعر أنني غير محظوظ".

وأضاف "قدمنا مباريات كثيرة رائعة وكنا الطرف الأفضل ولكن لم نكن محظوظين".

ويحتل فريق سريع وادي زم المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المغربي للمحترفين برصيد 13 نقطة.

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