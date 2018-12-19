بالفيديو – هدف عكسي يعبر بتشيلسي من فخ بورنموث ويؤهله لنصف نهائي كأس الرابطة

الأربعاء، 19 ديسمبر 2018 - 23:51

كتب : FilGoal

إيدين هازارد - تشيلسي

عانى تشيلسي الأمرين أمام بورنموث ولكنه في النهاية استطاع الانتصار وحجز مكانا في نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وتغلب تشيلسي على ضيفه بورنموث بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء في ملعب ستامفورد بريدج.

سجل هدف المباراة الوحيد إيدين هازارد في الدقيقة 84 بعدما سدد كرة بيمناه من داخل منطقة الجزاء وارتطمت بأقدام مدافعي بورنموث لتسكن الشباك.

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وبذلك يُكمل تشيلسي عقد المتأهلين لنصف نهائي كأس الرابطة مع توتنام ومانشستر سيتي وبورتون ألبيون.

وتوج تشيلسي بلقب البطولة خمس مرات من قبل بالتساوي مع أستون فيلا ومانشستر سيتي.

ولم يتوج تشيلسي باللقب منذ عام 2015.

وبلغ تشيلسي نصف نهائي البطولة العام الماضي ولكنه خرج منها أمام أرسنال.

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