بالفيديو – الظهور الأول لمورينيو بعد الإقالة من يونايتد

ظهر جوزيه مورينيو المدير الفني المقال من قيادة مانشستر يونايتد لأول مرة اليوم الأربعاء وبعد 24 ساعة فقط من قرار إقالته، خلال تقرير لشبكة "سكاي سبورتس".

وطارد المصورون الصحفيون ومراسل "سكاي سبورتس" مورينيو الذي خرج في نزهة على قدميه.

وحاول مراسل "سكاي سبورتس" سؤال عن مورينيو عن شعوره خلال الـ24 ساعة الماضية، لكنه رفض الإجابة.

وقال مورينيو للمراسل: "لا، أنت تعرفني".

وأكمل "ليس لدي ما أقوله، أنت تعرفني، إذا كنت تريد الذهاب للسير معي فهيا بنا ليس لدي مشكلة".

كما رفض الاستثنائي الإجابة على سؤال حول مستقبله، وقال: "ليس لدي شيء، الوداع".

"I have nothing to say. You know me." 🤐



Jose Mourinho speaks for the first time since leaving @ManUtd near his home in London.



Follow all the reaction to Jose Mourinho's sacking by @ManUtd as Ole Gunnar Solskjaer replaces him as interim boss here: https://t.co/kouvEuOFMj pic.twitter.com/kv7tx3jdqE — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 19, 2018

وأعلن مانشستر يونايتد عن تعيين النرويجي أولي جونار سولشاير مدربا للفريق خلفا لجوزيه مورينيو، حتى نهاية الموسم. ( اقرأ التفاصيل )

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