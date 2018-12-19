بالفيديو – الظهور الأول لمورينيو بعد الإقالة من يونايتد

الأربعاء، 19 ديسمبر 2018 - 16:37

كتب : محرر في الجول

مورينيو - مانشستر يونايتد

ظهر جوزيه مورينيو المدير الفني المقال من قيادة مانشستر يونايتد لأول مرة اليوم الأربعاء وبعد 24 ساعة فقط من قرار إقالته، خلال تقرير لشبكة "سكاي سبورتس".

وطارد المصورون الصحفيون ومراسل "سكاي سبورتس" مورينيو الذي خرج في نزهة على قدميه.

وحاول مراسل "سكاي سبورتس" سؤال عن مورينيو عن شعوره خلال الـ24 ساعة الماضية، لكنه رفض الإجابة.

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وقال مورينيو للمراسل: "لا، أنت تعرفني".

وأكمل "ليس لدي ما أقوله، أنت تعرفني، إذا كنت تريد الذهاب للسير معي فهيا بنا ليس لدي مشكلة".

كما رفض الاستثنائي الإجابة على سؤال حول مستقبله، وقال: "ليس لدي شيء، الوداع".

وأعلن مانشستر يونايتد عن تعيين النرويجي أولي جونار سولشاير مدربا للفريق خلفا لجوزيه مورينيو، حتى نهاية الموسم. ( اقرأ التفاصيل )

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