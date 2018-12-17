مودريتش: نريد اختتام هذا العام المثالي بلقب مونديال الأندية

رفع لوكا مودريتش نجم ريال مدريد راية التحدي وشدد على أن فريقه يدخل بطولة كأس العالم للأندية 2018 بهدف واحد فقط وهو تحقيق اللقب.

يبدأ ريال مدريد مشاركته في كأس العالم للأندية 2018 ضد كاشيما أنتلرز في نصف النهائي يوم الأربعاء.

وقال مودريتش في تصريحات أبرزها موقع ناديه "إنه تحدٍ مهم جداً بالنسبة لنا. إن ما يملكه هذا الفريق، وما أظهره مرات عديدة، هو الجودة والشخصية".

وأضاف أفضل لاعب في العالم لعام 2018 "على الرغم من اللحظات القاسية والمشكلات التي واجهناها في الطريق، فنحن دائماً مستعدون لكل ما هو قادم ونريد اختتام هذا العام، الذي كان مثالياً، بأفضل شكل ممكن".

وواصل الدولي الكرواتي "بما أننا فزنا بدوري الأبطال ثلاث مرات على التوالي، فنحن نريد فعل الشيء نفسه في كأس العالم للأندية".

واستمر "بالنسبة لريال مدريد، من المهم دائماً الفوز بالألقاب ونريد الفوز بهذا اللقب للمرة الثالثة على التوالي. بالنسبة لي، من المهم دائمًا مساعدة الفريق بأفضل طريقة ممكنة. لست مهووسًا بالإنجازات الفردية. الأمر المهم هو كيف سنلعب كفريق وكيف سنواجه هذا التحدي ونفوز باللقب".

وأتم مودريتش "لقد أظهرنا دائمًا أننا سنقاتل حتى النهاية للفوز باللقب، وسنبذل كل ما بوسعنا لتحقيق النجاحات في المستقبل".

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