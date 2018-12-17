التشكيل – علي لطفي يحرس مرمى الأهلي.. كوليبالي أساسي ومروان يقود الهجوم

الإثنين، 17 ديسمبر 2018 - 18:17

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

الأهلي - الترسانة

يحرس علي لطفي مرمى الأهلي في مواجهته أمام النجوم في لقاء مؤجل من الجولة الـ 12 في الدوري المصري.

على ملعب السلام وفي السابعة مساءً يطلق محمود عاشور صافرة بداية مواجهة الأهلي أمام النجوم.

محمد يوسف المدير الفني لـ الأهلي والذي يقود الفريق أمام النجوم لحين تولى مارتين لاسارتي المهمة، قرر الاعتماد على ساليف كوليبالي في خط الدفاع بجانب محمد هاني بينما يحافظ كريم وليد "نيدفيد" على مركزه كظهير أيمن.

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مروان محسن يقود هجوم الأهلي وخلفه الثلاثي أحمد الشيخ وناصر ماهر ومحمد شريف.

الوسط الدفاعي يشهد تواجد هشام محمد وعمرو السولية، بينما يلعب أيمن أشرف كظهير أيسر.

وفيما يلي تشكيل الأهلي بالكامل:

حراسة المرمى: علي لطفي.

الدفاع: أيمن أشرف – محمد هاني – ساليف كوليبالي – كريم وليد "نيدفيد".

الوسط الدفاعي: هشام محمد – عمرو السولية.

الوسط الهجومي: أحمد الشيخ – ناصر ماهر – محمد شريف.

الهجوم: مروان محسن.

واستبعد يوسف الثنائي أحمد حمدي وميدو جابر من قائمة الأهلي النهائية، بينما يجلس وليد أزارو على مقاعد البدلاء.

وفيما يلي احتياطي الأهلي بالكامل:

محمد الشناوي – إسلام محارب – مؤمن زكريا – أحمد حمودي – وليد أزارو – أحمد علاء – باسم علي.

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