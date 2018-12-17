قرعة دوري الأبطال – تعرف على ترتيب وملاعب مباريات دور الـ16

الإثنين، 17 ديسمبر 2018 - 13:38

كتب : محمد سمير

دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا عن مواجهات قوية، وأخرى في المتناول لبعض الفرق.

ويلتقي يوفنتوس مع أتليتكو مدريد، فيما يلعب ليفربول مع بايرن ميونيخ.

على الجهة الأخرى، وقع ريال مدريد حامل لقب البطولة في مواجهة متوسطة المستوى مع أياكس أمستردام.

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وجاءت مباريات دور الـ16 كالتالي: - طالع المباريات كاملة ومواعيد المباريات وترتيبها من هنا. (طالع التفاصيل)

شالكة VS مانشستر سيتي

أتليتكو مدريد VS يوفنتوس

مانشستر يونايتد VS باريس سان جيرمان

توتنام VS بروسيا دورتموند

أوليمبيك ليون VS برشلونة

روما VS بورتو

أياكس VS ريال مدريد

ليفربول VS بايرن ميونيخ

وتقام مباريات الذهاب على أرض أصحاب المركز الثاني في المجموعات (الفريق الأول يمينا في ترتيب المباريات بالأعلى).

مباريات الذهاب ستقام أحد أيام 12 و12 و19 و20 فبراير، فيما تقام مباريات الإياب أيام 5 و6 و12 و13 مارس.

ليلة الأبطال برشلونة ليفربول باريس سان جيرمان

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