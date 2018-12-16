بالفيديو - خرج باكيا.. نادر إبراهيم يتعرض لإصابة في الركبة خلال مباراة الإسماعيلي

الأحد، 16 ديسمبر 2018 - 19:00

كتب : FilGoal

نادر رمضان - الصورة من الموقع الرسمي للإسماعيلي

تعرّض نادر رمضان لاعب الإسماعيلي لإصابة في الركبة خلال مباراة فريقه أمام القطن الكاميروني، بذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا على استاد الإسماعيلي.

نادر رمضان تعرّض لتدخل قاسي من لاعب القطن في الدقيقة 77، وسقط ممسكا بركبته اليسرى.

اللاعب غادر الملعب باكيا متأثرا بالإصابة، ليدخل مكانه القائد حسني عبد ربه.

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الإسماعيلي حقق المطلوب وخرج فائزا بهدفين دون رد على حساب ضيفه الكاميروني، في انتظار مواجهة الإياب يوم 22 ديسمبر الجاري.

الإسماعيلي دوري أبطال إفريقيا

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