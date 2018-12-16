ينقل FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة القمة الإنجليزية بين ليفربول وضيفه مانشستر يونايتد في السادسة من مساء الأحد.

يسعى ليفربول لتحقيق فوزه الأول على يونايتد بعد 8 مباريات بلا انتصارات، كما يرغب في استعادة قمة الدوري.

فقد احتل مانشستر سيتي الصدارة بعد الفوز على إيفرتون يوم السبت.

تابع المباراة والتشكيل والإنذارات من هنا

** انتهت

** تسديدة قوية من شاكيري تصطدم في بايلي وتهز شباك دي خيا

** ق80 جووووووووووووووووووووووووول شاكيري والهدف الثاااالث لـ ليفربول

** تسديدة قوية من شاكيري تصطدم في يونج وتهز شباك دي خيا.

**ق72 جووووووووووووووووووووووووول شاكيري والهدف الثااااني لـ ليفربول

** ق70 خروج نابي كيتا ومشاركة شاكيري

** تغيير أول لـ يونايتد بمشاركة فيلايني بدلا من دالوت

** انطلاق الشوط الثاني

** ليفربول (1) - (1) مانشستر يونايتد

** نهاية الشوط الأول

** عرضية من لوكاكو تسقط من يد أليسون لتصل إلى لينجارد ويسكنها الشباك.

** ق34 جووووووووووووووووووووووووول لينجارد والتعاااااادل

** تمريرة رائعة من فابينيو واستلامة وتسديدة بكل إتقان عن طريق ماني

** ق24 جووووووووووووووووووووووووول ماني والهدف الأول لـ ليفربول في مرمى يونايتد

** دي خيا يتألق مبكرا أمام فيرمينيو

** ق3 هدف أول ملغي لـ يونايتد عن طريق يونج

** فرصة أولى لـ ليفربول أمام يونايتد

** ليفربول (0) - (0) يونايتد

** انطلاق المباراة

17:00 الفريقان أعلنا التشكيل.

17:00.. نادي مانشستر يونايتد يبعث برسائل نصية لمشجعيه المتجهون إلى ملعب أنفيلد لتحذيرهم من أي تجاوزات.

الرسالة النصية كانت كالتالي "أي نوع من العنصرية أو التمييز أو الهتافات غير المقبولة ليس له مكان في مباراة اليوم، وكذلك الأغاني التي تشير إلى أحداث مأساوية أثرت على أندية أخرى".

17:30.. إصابة كريس سمولينج في الإحماءات ومشاركة إريك بايلي بدلا منه.

18:00.. انطلاق المباراة

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