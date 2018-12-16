محمد يوسف: توقيت مباراة النجوم يزيد صعوبتها

يرى محمد يوسف المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، أن مباراة النجوم في الدوري ستكون صعبة للغاية، لكن الفريق لن يسعى إلا للفوز ولا شيء غيره.

وقال محمد يوسف في تصريحات لمركز الأهلي الإعلامي: "مباراة النجوم تكمن صعوبتها في إقامتها بين مواجهتي الفريق في بطولة إفريقيا، ولكننا جاهزون تماما لتلك المباراة، ونتطلع لحصد نقاطها الثلاث".

وأضاف "نحترم فريق النجوم وجهازه الفني، ولكن لدينا هدف واحد وهو مواصلة الانتصارات في الدوري؛ من أجل الاقتراب خطوة جديدة من القمة".

يوسف واصل "تحدثنا في السابق عن أهمية الفوز بالمباريات المؤجلة؛ لحصد أكبر عدد من النقاط في مشوار الحفاظ على اللقب المحلي".

وأتم "تحدثت مع لاعبي الفريق عن أهمية التركيز فقط في مباراة النجوم، وكيفية حصد نقاطها الثلاث دون الانشغال بمباراة جيما المقرر لها الجمعة المقبل".

يذكر أن الاهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة نظيره النجوم مساء غد الإثنين ضمن مؤجلات الجولة الـ12 من مباريات الدوري المصري.