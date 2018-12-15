بالفيديو – مصطفى فتحي يزيد غلة الحفلة البيضاء.. الهدف الإفريقي الأول بعد 643 يوما

أزاد مصطفى فتحي غلة الأهداف البيضاء ضد القطن التشادي، بالهدف الرابع.

واستغل فتحي عرضية عبد الله جمعة في الدقيقة 27 ليسجل بشكل رائع في دور الـ32 للكونفدرالية الإفريقية.

ويعد ذلك هدف فتحي الأول إفريقيا مع الزمالك منذ 643 يوما، عندما سجل للزمالك في دور الـ32 لدوري الأبطال ضد إينوجو رينجرز النيجيري.

وهذا هو هدف فتحي الإفريقي السادس بالقميص الأبيض.

هدف فتحي ضد القطن التشادي أيضا هو الأول لفتحي مع الزمالك منذ هدفه ضد الاتحاد السكندري في الدوري، يوم 7 يونيو 2017.