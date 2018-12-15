بالفيديو - هدرسفيلد يواصل خسائره بمشاركة رمضان.. وتوتنام يخطف فوزا قاتلا

واصل هدرسفيلد سيتي نتائجه السلبية، وسقط بهدف دون رد أمام نيوكاسل يونايتد على ملعب جون سميث، بالجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

هدف المباراة الوحيد سُجل بواسطة سالومون روندون في الدقيقة 55، وكان كافيا لمواصلة استفاقة فريقه تحت قيادة رافا بينيتث أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي عن الشهر الماضي.

الدقيقة 60 شهدت مشاركة المصري رمضان صبحي كبديل في صفوف هدرسفيلد، وأحل نشاطا على خط هجوم فريقه، إلا أن هذا لم يغيّر النتيجة أو يمنع خسارة أصحاب الأرض.

ليرفع نيوكاسل رصيده إلى 16 نقطة في المركز 14، بينما تجمد رصيد هدرسفيلد عند 10 نقاط في المركز 18.

وفي مباراة أخرى، خطف توتنام هوتسبير فوزا قاتلا على حساب ضيفه بيرنلي في الثواني الأخيرة، على ملعب ويمبلي.

توتنام انتظر حتى الوقت القاتل من المواجهة ليسجل هدفه الوحيد عن طريق الدنماركي كريستيان إريكسن.

هدف كان كفيلا برفع رصيد توتنام إلى 39 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد بيرنلي إلى 12 نقطة في المركز 17.