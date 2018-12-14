خاص بالفيديو – أبو العلا يجيب لـ في الجول عمن يكون بديل عبد الله السعيد

الجمعة، 14 ديسمبر 2018 - 12:17

كتب : FilGoal

محمد أبو العلا

من يكون بديل عبد الله السعيد في الأهلي ومنتخب مصر؟ محمد أبو العلا لاعب الزمالك السابق يجيب لـFilGoal.com.

وتحدث أبو العلاء قائلا: "أرى أن محمد محمود من المواهب الواعدة جدا ويستطيع شغل ذلك المركز".

وأضاف "محمد محمود وناصر ماهر هما الأقرب لفكرة شغل مركز السعيد".

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وواصل "هما يستطيعان الاستحواذ على الكرة بشكل جيد وتوجيه زملائهم في الملعب بشكل مميز".

وأردف أبو العلا "على المدى الطويل أعتقد أن هذا الثنائي هو الأقرب لحجز ذلك المركز".

وأتم "أنا معجب للغاية بالتنسيق بين منتخب مصر الأول والأوليمبي وهو ما سيفيد كلا اللاعبين وزملائهم كثيرا أيضا على المدى الطويل".

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