من يكون بديل عبد الله السعيد في الأهلي ومنتخب مصر؟ محمد أبو العلا لاعب الزمالك السابق يجيب لـFilGoal.com.

وتحدث أبو العلاء قائلا: "أرى أن محمد محمود من المواهب الواعدة جدا ويستطيع شغل ذلك المركز".

وأضاف "محمد محمود وناصر ماهر هما الأقرب لفكرة شغل مركز السعيد".

وواصل "هما يستطيعان الاستحواذ على الكرة بشكل جيد وتوجيه زملائهم في الملعب بشكل مميز".

وأردف أبو العلا "على المدى الطويل أعتقد أن هذا الثنائي هو الأقرب لحجز ذلك المركز".

وأتم "أنا معجب للغاية بالتنسيق بين منتخب مصر الأول والأوليمبي وهو ما سيفيد كلا اللاعبين وزملائهم كثيرا أيضا على المدى الطويل".

طالع أيضا

هل تغيب الكاميرون عن كأس أمم إفريقيا 2019.. وليبيا تأمل في فوز مصر لحل أزمتها

الأزمة الثامنة.. قصة سحب وتحول تنظيم كأس أمم إفريقيا عبر التاريخ

بعد هاتريك بورنموث.. صلاح "المهاجم" يظهر في فريق الأسبوع لـ FIFA 19

حوار في الجول – حازم إمام: هذه فائدة تنظيم مصر لكأس إفريقيا.. وهؤلاء منافسونا الأبرز على اللقب

قبل مواجهة جيما آبا.. استثناء مفاجئ وحيد في بداية الأهلي الإفريقية على ملعبه

هل ملاعب مصر جاهزة لاستضافة أمم إفريقيا؟ مديروهم يجيبون لـ في الجول