مورينيو: سجلنا هدفين ولكن بدلا من الفوز خسرنا

يرى جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد أن فريقه افتقد الحدة خلال مواجهة فالنسيا وهذا هو سبب الخسارة.

وخسر مانشستر يونايتد أمام فالنسيا بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة لمجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال مورينيو عقب المباراة: "بالفعل سجلنا هدفين ولكن بدلا من الفوز خسرنا".

وأضاف لقناة BT Soprt"نعم هذه هي نتيجة الأهداف التي سجلناها".

وأتم تصريحاته "غياب الشدة والحسم في بعض المواقف كلفنا خسارة الليلة".

وسجل فيل جونز مدافع مانشستر يونايتد هدف فالنسيا الثاني بالخطأ في مرماه.

اقرأ أيضا:

مؤشر عن مصير تريزيجيه؟ قاسم باشا: اتفقنا مع كل اللاعبين على البقاء حتى 2021

خبر في الجول – وزير الرياضة يتصل بـ أبو ريدة لبحث إمكانية استضافة كأس الأمم

10 أرقام سلبية لريال مدريد بخسارته الكبيرة أمام سسكا

بالفيديو - نجاح باختبار الأعصاب في ملخص لمسات الشحات بافتتاح مونديال الأندية

مصدر في الكاف يكشف لـ في الجول ماذا يحدث حال عدم تقدم أي دولة لاستضافة كأس إفريقيا

ضربة جديدة لدفاع ليفربول.. ماتيب يغيب 6 أسابيع