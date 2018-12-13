مورينيو: سجلنا هدفين ولكن بدلا من الفوز خسرنا

الخميس، 13 ديسمبر 2018 - 00:37

كتب : FilGoal

مورينيو

يرى جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد أن فريقه افتقد الحدة خلال مواجهة فالنسيا وهذا هو سبب الخسارة.

وخسر مانشستر يونايتد أمام فالنسيا بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة لمجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال مورينيو عقب المباراة: "بالفعل سجلنا هدفين ولكن بدلا من الفوز خسرنا".

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وأضاف لقناة BT Soprt"نعم هذه هي نتيجة الأهداف التي سجلناها".

وأتم تصريحاته "غياب الشدة والحسم في بعض المواقف كلفنا خسارة الليلة".

وسجل فيل جونز مدافع مانشستر يونايتد هدف فالنسيا الثاني بالخطأ في مرماه.

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