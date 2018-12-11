مهاجم نابولي يزيد سخونة مواجهة ليفربول بالتهكم على ملعب أنفيلد

أشعل ديريس ميرتينز مهاجم نابولي أجواء مباراة فريقه ضد ليفربول يوم الثلاثاء أكثر مما هي عليه بعد التهكم على ملعب أنفيلد معقل الريدز.

يحل نابولي ضيفا على ليفربول في ملعب أنفيلد، بينما يستضيف رد ستار منافسه باريس سان جيرمان في ختام مرحلة المجموعات، وذلك من أجل الصراع على بطاقتي العبور لدور الـ16.

وقال ميرتنز لصحيفة ذا تايمز يوم الثلاثاء: "أكبر ذكرى لي في هذا الملعب أن هناك لافتة تقول (هذا هو ملعب أنفيلد - This is Anfeild) وكان الجميع يتحدثون عنها، لذلك كنت أتوقع أنها لافتة كبيرة جدا".

وأضاف "عندما وصلت إلى نفق اللاعبين سألت أين هو الشيء الذي تتحدثون عنه؟ فقالوا أنني عبرت أمامها ولم ألاحظها".

وواصل "عقب الاستراحة بين الشوطين نظرت إلى هذه اللافتة الصغيرة وسألت هل هذا مميز للغاية؟".

وعندما سئل عما إذا كان يشعر بأجواء خاصة عند اللعب في أنفيلد، أجاب ميرتنز متهكما "ربما لديهم أسعار مميزة لتذاكر دخول الأطفال".

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