كلوب: وضعنا أنفسنا في أزمة بدوري الأبطال وعلينا التعامل مع ذلك

الثلاثاء، 11 ديسمبر 2018 - 12:53

كتب : FilGoal

صلاح وليفربول يستعدون لنهائي الأبطال في إسبانيا

يعلم يورجن كلوب المدير الفني لليفربول مدى صعوبة موقف فريقه في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لكنه شدد على أن الفريق سيبذل أقصى ما في وسعه للتأهل لدور الـ16.

يحل نابولي ضيفا على ليفربول في ملعب أنفيلد، بينما يستضيف رد ستار منافسه باريس سان جيرمان في ختام مرحلة المجموعات، وذلك من أجل الصراع على بطاقتي العبور لدور الـ16.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الشيء الوحيد الذي لابد من التأكيد عليه قبل مباراة الثلاثاء هو أننا سنخرج كل ما لدينا خلال اللقاء على المستوى الهجومي والمستوى الدفاعي".

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وأضاف المدرب الألماني "نحن من وضعنا أنفسنا في هذا الموقف الصعب وعلينا التعامل مع ذلك. المجموعة صعبة بكل تأكيد وهو ما نعرفه منذ إجراء القرعة".

وواصل "الآن علينا تخطي هذه المرحلة وهو أمر مهم بعد الطريقة التي ظهرنا بها خلال الموسم الماضي. علينا خلق أجواء خاصة واستغلال الفرصة المتاحة. أنا متطلع لخوض هذا اللقاء وسنحاول تقديم كل ما لدينا".

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