كلوب: الحكم عاملنا مثل الجزارين أمام سان جيرمان.. لدينا نهائي منتظر في أنفيلد

الخميس، 29 نوفمبر 2018 - 01:43

كتب : رامي جمال

يورجن كلوب - ليفربول

قال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن حكم مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان أثر على سير اللقاء بسبب كثرة احتسابه للمخالفات.

وخسر ليفربول من سان جيرمان بهدفين لهدف يوم الأربعاء في ملعب حديقة الأمراء في خامس جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثالثة.

وتحدث كلوب قائلا: "لم نكن في مستوانا بنسبة 100% لكن الحكم احتسب ما يقرب من 500 ألف خطأ كان يصعب علينا المباراة".

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وواصل "نحن في إنجلترا من حيث اللعب النظيف من أفضل ثلاثة فرق لكن اليوم الحكم عاملنا كأننا جزارين نضرب بالمرفق ونعيق المنافس".

وأردف "الآن نحن خسرنا ويجب أن نتقبل ما حدث، وينتظرنا نهائي في أنفيلد ونحن نحتاج أنفيلد كثيرا الآن".

وعن احتياج ليفربول للفوز بهدف دون رد أو بفارق هدفين على نابولي في الجولة الأخيرة للتأهل لدور الـ16 علق ضاحكا "لنسجل هدفا ولنجعل الحكم ينهي اللقاء ونذهب إلى منازلنا سعداء".

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