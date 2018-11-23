بالفيديو - بمشاركة عطوة.. الرائد يسقط بثلاثية أمام القادسية

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 - 18:51

كتب : FilGoal

القادسية - الرائد

حقق القادسية فوزا مهما على ضيفه الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، في الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

المباراة شهدت مشاركة المدافع المصري محمد عطوة في صفوف الرائد، ليخوض مباراته السابعة على التوالي مع الفريق هذا الموسم..

بيسمارك فيريرا افتتح التسجيل للقادسية من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

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قبل أن يضيف زميله أحمد زين هدف القادسية الثانية في الدقيقة 58، مصعّبا من وضع الفريق الضيف.

أحمد حمودان أشعل المباراة في الدقيقة 71، وقلّص الفارق للرائد، ليبدأ الفريق مشوار العودة في المواجهة.

إلا أن هارون كمارا قتل الرائد وسجّل الهدف الثالث للقادسية في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، مؤمّنا النقاط الثلاث لفريقه.

القادسية استفاد من هذا الانتصار وتخطى الرائد على جدول الترتيب، رافعا رصيده إلى 10 نقاط في المركز 11، بينما تجمد رصيد الرائد عند 8 نقاط في الدقيقة 13.

الدوري السعودي الرائد القادسية محمد عطوة
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