بالفيديو – بمشاركة عواد.. الجاسم يقود الوحدة للاستفاقة على حساب الباطن

عاد الوحدة لسكة الانتصارات، بفوز صغير على ضيفه الباطن بهدف مقابل لا شيء، على استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، في الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

المخضرم تيسير الجاسم سجّل هدف المباراة الوحيد بشكل رائع في الدقيقة 22.

في الدقائق التالية، تكفّل المصري محمد عواد بالتصدي لهجمات لاعبي الباطن، محافظا على تقدُم فريقه حتى نهاية المباراة.

ليرفع الوحدة رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد الباطن عند 8 نقاط في المركز 13.

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وفي مباراة أخرى، تعادل الفيحاء أمام ضيفه الحزم بهدف لكل فريق، على استاد مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية.

روني فيرنانديز افتتح التسجيل للفيحاء في الدقيقة الثامنة، قبل أن يدرك الحزم التعادل في الدقيقة 62 بواسطة رودولفو دي ألميدا.

ليرفع الفيحاء رصيده إلى 11 نقطة في المركز العاشر، ويرفع الحزم رصيده إلى 10 نقاط في المركز 11.

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