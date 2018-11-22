انتهت كأس زايد - الوصل (1) الأهلي (1) الفريق الأحمر يودع البطولة العربية وعاشور بطاقة حمراء

الخميس، 22 نوفمبر 2018 - 17:13

كتب : FilGoal

الأهلي - الوصل

الأهلي - الوصل

يسعى الأهلي للاستفاقة على حساب مضيفه الوصل الإماراتي، عندما يواجهه في إياب ثمن نهائي كأس زايد للأبطال.

الذهاب انتهى بالتعادل 2-2 في برج العرب، والأهلي يحتاج حتما إلى التسجيل حتى يمر إلى الدور المقبل.

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حسام عاشور يتلقى بطاقة حمراء بعد اعتراضه على حكم اللقاء عقب نهاية المباراة.

نهاية المباراة. الأهلي يودع البطولة العربية.

ق82: الوصل يتعادل.

ق74: أزارووو يهدر فرصة إضافة الثاني بطريقة غريبة.

ق72: أحمد الشيخ يشارك بدلا من أحمد حمودي

ق59: جووووووول وليد سليمان يضع الأهلي في المقدمة

بداية الشوط الثاني وأول تغيير للأهلي بمشاركة وليد أزارو بدلا من محمد شريف.

نهاية الشوط الأول

ق28: رأسية من لاعب الوصل تمر فوق العارضة بقليل

ق2: تسديدة من مروان محسن تصطدم بالقائم الأيمن.

انطلاق المباراة

الأهلي الوصل كأس زايد للأبطال
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