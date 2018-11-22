انتهت كأس زايد - الوصل (1) الأهلي (1) الفريق الأحمر يودع البطولة العربية وعاشور بطاقة حمراء

يسعى الأهلي للاستفاقة على حساب مضيفه الوصل الإماراتي، عندما يواجهه في إياب ثمن نهائي كأس زايد للأبطال.

الذهاب انتهى بالتعادل 2-2 في برج العرب، والأهلي يحتاج حتما إلى التسجيل حتى يمر إلى الدور المقبل.

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حسام عاشور يتلقى بطاقة حمراء بعد اعتراضه على حكم اللقاء عقب نهاية المباراة.

نهاية المباراة. الأهلي يودع البطولة العربية.

ق82: الوصل يتعادل.

ق74: أزارووو يهدر فرصة إضافة الثاني بطريقة غريبة.

ق72: أحمد الشيخ يشارك بدلا من أحمد حمودي

ق59: جووووووول وليد سليمان يضع الأهلي في المقدمة

بداية الشوط الثاني وأول تغيير للأهلي بمشاركة وليد أزارو بدلا من محمد شريف.

نهاية الشوط الأول

ق28: رأسية من لاعب الوصل تمر فوق العارضة بقليل

ق2: تسديدة من مروان محسن تصطدم بالقائم الأيمن.

انطلاق المباراة