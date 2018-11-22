فان ديك.. أرض الهدايا تمنح هولندا قائدا جديدا

حاله كحال أغلب لاعبي الكرة المميزين لم يولد مرفها. فان ديك في الـ16 من عمره كان عاملا في مطعم يجمع المال، ويحلم بأن يسير على طريق إيدجار ديفيدز وكلارنس سيدورف. الثنائي الذي حقق حلما سوريناميا بقميص برتقالي.

في الـ20 من عمره كان لاعبا في جرونيجين وفريقه يلاقي أدو دين هاج في ملحق التأهل للدوري الأوروبي.

فريقه خسر ذهابا 5-1. فاضطر المدرب للدفع بـ فان ديك كمهاجم في مباراة الإياب لاستغلال طوله وشخصيته.

سجل فان ديك هدفين وصنع آخر وفاز الفريق 5-1 أيضا قبل أن يتأهل مع رفاقه بركلات الترجيح.

هذه المباراة لم تعكس فقط قوة فان ديك في ألعاب الهواء بل شخصية قيادية قوية تستطيع تغيير الحال وصنع الفارق.

هكذا يمكن فهم لماذا وبعد 6 أشهر فقط قضاها صاحب الـ27 عاما مع ليفربول أعلنه يورجن كلوب فيرجيل فان ديك كثالث قادة الفريق بعد جوردان هندرسون وجيمس ميلنر.

فلا مجال للأقدمية أمام شخصية فان ديك القيادية.

في هولندا فان ديك لم يكن قد لعب سوى 16 مباراة دولية فقط ورغم وجود الأقدم منه والأكثر خبرة على الصعيد الدولي لكن رونالد كومان مدرب منتخب الطواحين اختاره قائدا للفريق.

هنا وصفته جارديان: "فان ديك.. رونالد كومان الجديد".

وقبل أيام كانت هولندا في مواجهة كبيرة أمام فرنسا والجميع يركز على غناء النشيد الوطني لكن القائد فان ديك وحده انتبه للبرد القارس التي تعاني منه الطفلة الواقفة أمامه.

خلع فان ديك سترته وألبس الفتاة الصغيرة ليحميها من البرد. مثل تلك المواقف تعكس شخصية القادة.

في المباراة التالية وقبل 5 دقائق من نهاية لقاء ألمانيا وهولندا الأخيرة سجل كوينسي بروميس هدف تقليص الفارق للطواحين، لكنهم كانوا بحاجة لهدف التعادل كي يدركوا التأهل لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

مرة أخرى وثق رونالد كومان في فان ديك، فسلمه ورقة مكتوب فيها التوزيع الجديد لتشكيل الفريق، وفيه فان ديك قلب هجوم.

ومن جديد أيضا، لا يخذل فان ديك من يثق به. سجل هدف التعادل وقاد هولندا للنجاح الكروي الأول منذ 2014.

انتهت المباراة بعودة تاريخية لهولندا، وفان ديك في تلك اللحظة هو الشخص الأهم في هولندا، وحديث العالم والجميع في شدة سعادته، لن ثمة أمر آخر ما يشغل بال فان ديك.

فان ديك احتضن أوفيديو هاتسيجان الحكم الروماني للقاء الذي انهار في البكاء، وظهر مواسيا له في مشهد غريب.

بطل العجب بعد أن عرف السبب، واتضح أن أوفيديو فقد والدته قبل دقائق من بداية اللقاء، لكنه تحامل على نفسه وتغلب على أحزانه لقيادة المباراة، ولم تثن صخب الاحتفالات، فان ديك عن مواساته.

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بحث بسيط عبر جوجل عن فان ديك سيقودك للقصص الماضية. وبالتعرف على تلك القصص، بمقدورك معرفة شخصية فان ديك جيدا.

مقال رأي - الجانب المنطقي في سعر انتقال فان ديك إلى ليفربول

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أصول فان ديك ليست هولندية، فهو ينتمي لعائلة سورينامية، وهذا ما سيقودنا للنصف الثاني من التقرير.

سورينام.. دولة تقع شمال شرق المحيط الأطلنطي لقارة أمريكا الجنوبية. هي الدولة الأصغر مساحة وتعدادا في القارة، لكن ربما لمجاورتها للبرازيل سببا في كثرة مواهبها الكروية التي لم تستفد منها قط.

اكتشفها البريطانيون أواخر القرن الـ17، واسعتهمرها الهولنديون ليستخدموا أرضها في الزراعة، معولين على العبيد الأفارقة في ذلك. وبعد اتفاق أنجلو-هولندي، أصبحت سورينام جزء من المملكة الهولندية.

اللغة الرسمية هي الهولندية رغم تحدث كل الجوار بالإسبانية والبرتغالية. وبرغم نيل الاستقلال في 1975، استمر العديد من السوريناميين في تفضيل الهجرة إلى هولندا بحثا عن فرص أفضل للحياة، وهذا ما استفاد منه المنتخب الهولندي تاريخيا أفضل استفادة.

لم يكن التأقلم بين الهولنديين والسوريناميين في منتخب واحد أمرا سهلا في البداية، فيقول وينستون بوجاردي نجم ميلان وأياكس وبرشلونة السابق "كان عليك أن تكون أفضل من اللاعب الأبيض مرتين كي تحصل على فرصة. الآن أصبح الأمر أسهل، لكن قديما كانت الأمور صعبة للغاية".

في كأسي العالم 1974 و1978 كان منتخب هولندا بالكامل من أصحاب البشرة البيضاء الهولنديين الأصليين، بقيادة يوان كرويف وجون نيسكينز ورود كرول. لكنهم اكتفوا في البطولتين بوصافة الأرجنتين وألمانيا بعد خسارة النهائي.

في تلك السنوات كان الجيل الأول من المهاجرين السوريناميين يتكون في هولندا، حتى بدأ الحصاد في 1981 بانضمام عنصرين جديدين هما فرانك ريكارد ورود خوليت.

جمعا التزام أوروبا التكتيكي بمهارات لاتينية، فكانا إضافة جبارة لقائمة هولندا، أثمرت في النهاية اللقب الهولندي الوحيد في تاريخهم. أمم أوروبا 1988.

ومن سورينام خرج كلارنس سيدورف وإدجار دفيدز. ثنائي طالما صنع انتصارات هولندية كبيرة. قبل نهائي كأس العالم 1998 ويورو 2000 و2004 كانت أبرز الإنجازات.

ديفيدز يؤمن أن الحدود مع البرازيل أثرت على الجينات السورينامية، فيقول: "سورينام تملك العديد من المتشابهات مع البرازيل. الفقر والعديد من الأطفال في الشوارع يبحثون عن المال، جاءم من وطن محطم، قضوا فيه كل وقتهم يلعبون كرة القدم لأنها فقط ما يملكونه".

هذا الفيديو سيجعلك تعرف أكثر.. من هو ديفيدز.

أمام ديفيدز وسيدورف يوجد ثنائي آخر هجومي من سورينام. إنه باتريك كلويفيرت وجيمي فلويد هاسيلبانك.

هومبيرتو تان صحفي سورينامي يقول "بدون اللاعبين السوريناميين لم تكن هولندا هذا المنتخب الممتع الذي يعرفه العالم، ربما كانوا سيصبحون مثل ألمانيا. منتخب غريب ويفتقد للإبداع".

على مدار السنوات لم تستفد سورينام من مواهبها أبدا. اللهم مباراة ودية جمعت بين سورينام وهولندا عام 1991 لصالح ضحايا طائرة سورينامية سقطت. يومها شارك نجوم مثل رود خوليت، وفرانك ريكارد، وبوجاردي مع سورينام. ولا عجب بعد ذلك في فوزهم بثلاثية مقابل هدف.

الأمور ليست سهلة

لا تظنون الأمور تسير دائما بشكل سهل. دائما ما كانت العنصرية تطارد اللاعبين السوريناميين في هولندا.

أثناء يورو 1996 التقطت العديد من وسائل الإعلام صورا للاعبي منتخب هولندا يأكلون على موائد مختلفة. أصحاب البشرة البيضاء معا، والسوريناميين بمفردهم.

أياكس التاريخي في 1995 حقق دوري أبطال أوروبا بتشكيل يضم ديفيدز وريكارد وسيدورف باتريك كلويفيرت، لكن جوس هيدينك العنيد مدرب هولندا وقتها كان له رأي مختلف "السوريناميين كسولين لا يعتمد عليهم". لم يصرح بها لكنه ألمح لها كثيرا وطبقها بعدم الاعتماد عليهم بشكل كبير.

لماذا لا يلعبون لسورينام؟

أعلم تماما أن هذا السؤال يبحث عن إجابة في رأسك الآن. وبالفعل توجد إجابة صارمة.

في دستور سورينام يجرد كل مهاجر من سورينام إلى هولندا من جنسيته، وبالتالي لا يحق لهؤلاء من الأساس تمثيل سورينام.

جيل سورينامي جديد

والآن وبعد سنوات اضمحلال هولندية، تبدو الطواحين على الطريق الصحيح أخيرا بقيادة فان ديك ورونالد كومان.

هولندا ستكون مدينة لسورينام من جديد. الآن تملك هولندا سوريناميين أكثر من أي وقت مضى.

يوجد فان ديك على رأسهم ومعه جورجينيو فينالدوم. ويوجد أيضا جاستين كلويفيرت، وجيفيري بروما، وميتشيل فورم.

أسماء تشكل عماد هولندا الجديدة، وإن عادت سورينام عادت هولندا مرة أخرى للأمجاد الكروية.

المصادر: جزء من التقرير مترجم من: These Football Times

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