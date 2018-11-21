أجيري: أنا هنا للمشاركة في كأس العالم للمرة الخامسة.. توليت مهمة مصر في دقيقتين

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 - 00:09

كتب : FilGoal

مؤتمر خافيير أجيري

خافيير أجيري يريد المشاركة في كأس العالم للمرة الخامسة مع منتخب مصر.

المدرب المكسيكي قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" على "أون سبورت": "أنا هنا للمشاركة في كأس العالم للمرة الخامسة، بعد مرتين كلاعب ومرتين كمدرب".

وأضاف "المفاوضات مع منتخب مصر لم تأخذ وقتا طويلا، في دقيقتين فقط توليت تدريب المنتخب".

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وشدد "لم أكن أفكر في معرفتي بالدوري المصري، لم يكن لدي فكرة عنه، ولكن الآن الفريق متجانس ويؤدي ما أريده. ولدي طاقم مساعد يدعمني كثيرا".

وأكد "هاني رمزي وأصدقائي في مصر أمدوني بكل ما أريد معرفته في وقت قليل".

كرة القدم تغيرت بسبب جوارديولا

ويرى أجيري أن كرة القدم تغيرت بعد بيب جوارديولا قائلا: "هذه هي الثورة التي حدثت في كرة القدم في آخر 15 عاما. البناء والسيطرة على الكرة يجعل الخصوم يتخذ قرارات خاطئة".

وتحدث أجيري عن مزايا المدرب الجيد قائلا: "الخطط البديلة وقراءة الملعب".

وضع المكسيكي مثالا بقراره بإبعاد محمد صلاح عن منطقة الجزاء مع رقابة منتخب تونس المشددة وتقريب مروان محسن، وبعده صلاح محسن، أكثر من الـ18 ياردة لخلق المساحات.

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منتخب مصر خافيير أجيري
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