تقرير: إسبانيا تطلب من المغرب تنظيم ثلاثي لكأس العالم 2030 مع البرتغال

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 - 18:35

كتب : رامي جمال

الاتحاد المغربي لكرة القدم

طلبت إسبانيا من المغرب الاشتراك معها ومع البرتغال للتقدم بعرض ثلاثي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل تنظيم كأس العالم 2030.

وأشار تقرير صحيفة "الباييس" الإسبانية إلى أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قدم عرضا لنظيره سعد الدين العثماني خلال اجتماعهما من أجل تنظيم كأس العالم 2030 سويا وهو ما لاقى ترحيبا من المملكة.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية في تقرير لها أن تلك الخطوة تأتي من أجل منافسة العرض البريطاني المزمع التقدم به لاستضافة المونديال.

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وترغب إنجلترا في تنظيم كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها بعد عام 1966 وسوف تقدم عرضا مشترك مع أسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا.

جاء ذلك بعدما أعلنت المغرب في وقت سابق نيتها التقدم بطلب لاستضافة مونديال 2030، قبل أن يؤكد اتحاد شمال إفريقيا نيته دعم المغرب والجزائر وتونس للتقدم بعرض ثلاثي لاستضافة المونديال.

لكن جاء العرض الإسباني للمملكة المغربية نظرا لأنه لا يفصل بينهما سوى تسعة أميال عن طريق مضيق جبل طارق.

وقدمت المغرب خمسة طلبات من قبل لاستضافة المونديال أعوام 1994 و1998 و2006 و2010 و2026.

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