بالفيديو – أبطال لأول مرة.. نهضة بركان بطلا لكأس العرش المغربي على حساب الوداد الفاسي

لأول مرة وفي الذكرى الـ80 لتأسيسه، توج نادي نهضة بركان باللقب الأول في تاريخه بالفوز بكأس العرش المغربي.

توج نادي نهضة بركان بطلا لكأس العرش المغربي لأول مرة في تاريخه بالفوز على الوداد الفاسي بركلات الترجيح بعد التعادل بهدفين لكل فريق أثناء المباراة.

تقدم نهضة بركان بالهدف الأول في الدقيقة الـ56 عن طريق محمد فرحان برأسية رائعة في المرمى.

مامادو ديوف تعادل للوداد الفاسي في الدقيقة الـ59 من رأسية أخرى في مرمى الحارس المتقدم من مرماه.

وأضاف الوداد الفاسي هدفا ثانيا في الدقيقة الـ77 عن طريق عمر جيراردي من مخالفة على حدود منطقة الجزاء، سددها وارتطمت في الحائط لتغير اتجاهها وتسكن الشباك.

ولم ييأس نهضة بركان، حتى أدركوا التعادل في الدقيقة الـ90 من كرة ثابتة في وسط الملعب، نفذت داخل منطقة الجزاء وقابلها العربي الناجي برأسية في المرمى، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق، ونلجأ للوقت الإضافي.

وانتهى الشوطين الإضافيين أيضا بالتعادل، لنحتكم لركلات الجزاء، والتي ابتسمت لنهضة بركان بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتعد البطولة هي الأولى لنهضة بركان في تاريخهم بعد خسارة النهائي مرتين في 1987 و2014، واحتلال المركز الثاني في 1983.

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