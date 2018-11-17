أرقام في الجول - مصر واجهت تونس بشعار "ابحث عن تريزيجيه"

تشير الأرقام إلى اعتماد كبير في أسلوب منتخب مصر على اللاعب المتألق محمود تريزيجيه في بناء الهجوم والتمريرات العرضية من أجل مباغتة المرمى التونسي.

كان نجم نادي قاسم باشا التركي أكثر لاعبي مصر استلاما للكرة في لقاء الجمعة الذي حسمه الفراعنة في اللحظات الأخيرة.

مرر لاعبو منتخب مصر الكرة إلى تريزيجيه (24 عاما) 54 مرة. والأكثر من بعده هو أيمن أشرف ظهير الأهلي، 50 مرة.

اعتمد المدرب خافيير أجيري على الجبهة اليسرى لمهاجمة تونس وكان صعود أشرف مؤثرا وقدرات تريزيجيه صنعت الفارق في الهدف الأول للفراعنة.

لكن هناك ملاحظة.

لتريزيجيه الفضل في هدف مصر الأول لكن قبل انقضاضه على الكرة داخل منطقة الجزاء كانت تمريرته العرضية متسرعة نظرا للتفوق العددي لمدافعي تونس أمام مهاجمي مصر.

لاحظ مروان محسن وحيدا وسط ثلاثة مدافعين لتونس.

وهنا عيب في أداء منتخب مصر.

أمام تونس لعبت مصر 28 تمريرة عرضية داخل منطقة جزاء المنافس، لم تصل إلا 3 منها للاعب من الفراعنة!

في الكرات العرضية كلما اقترب عدد المهاجمين في منطقة الجزاء من عدد المدافعين كلما زاد احتمال تسجيل الهدف.

أداء مصر هجومي مع أجيري لكنه أحيانا يكون غير فعال بالاعتماد المستمر على الكرات العرضية.

لك أن تعلم أن أكثر لاعب قام بتمريرات عرضية داخل منطقة جزاء تونس هو محمد صلاح، 7 تمريرات. يليه تريزيجيه، 6 مرات.

تخيل أن الجناحين هما المكلفان بالتمريرات العرضية، وهذا يجعلها تقريبا بلا فائدة. لذلك كان مروان محسن يجد صعوبة بالغة في التفوق على عدد كبير من مدافعي تونس، ولذلك خرج مروان من اللقاء دون تسديدة واحدة على مرمى فاروق بن مصطفى.

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