بالفيديو - المغرب تفك عقدة الكاميرون التاريخية وتصير على بعد خطوة من أمم إفريقيا

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 - 23:07

كتب : FilGoal

المغرب - الكاميرون

المغرب - الكاميرون

بات منتخب المغرب على وشك التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية، بانتصاره التاريخي على ضيفه الكاميروني بهدفين مقابل لا شيء، على ملعب محمد الخامس، بالجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات.

المغرب احتاجت إلى الانتظار 54 دقيقة حتى تسجل الهدف الأول، بواسطة حكيم زياش نجم أياكس أمستردام، من ركلة جزاء سددها على يمين زميله أونانا.

زياش البطل المغربي سجّل هدفا آخر في الدقيقة 66 من تسديدة رائعة على حدود منطقة الجزاء، ليؤمّن تقدّم بلاده.

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اللون الأحمر ظهر في اللقاء عندما تحصّل كارل توكو إكامبي مهاجم الكاميرون على بطاقته الصفراء الثانية بداعي التمثيل ومحاولة التحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 78,.

المباراة شهدت تواجد وليد أزارو مهاجم الأهلي على دكة البدلاء، دون أن يستعين به الفرنسي إيرفي رينار.

الفوز التاريخي للمغرب هو الأول على الإطلاق على حساب الكاميرون، بعد 7 هزائم سابقة و4 تعادلات.

الانتصار رفع رصيد المغرب إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة، وعدم فوز مالاوي على جزر القمر غدا السبت سيعني تأهل أسود الأطلس رسميا إلى النهائيات.

بينما تجمد رصيد الكاميرون عند 8 نقاط، وهي الضامنة لتأهلها بالفعل بسبب استضافتها البطولة التي تنطلق الصيف المقبل.

المغرب الكاميرون تصفيات كأس الأمم الإفريقية
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