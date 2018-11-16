بالفيديو - محاولة تكرار الركنية الأولمبية وهدف قاتل في ملخص لمسات صلاح أمام تونس

كعادته كان محمد صلاح بطلا قوميا، عندما حصل على اللقطة البراقة الأخيرة بتسجيله هدف الانتصار القاتل في مباراة مصر وتونس على ملعب برج العرب اليوم الجمعة، بالجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019.

صلاح الذي بدأ المباراة كمهاجم ثاني إلى جوار مروان محسن، حصل على حرية في الحركة أغلب أوقات اللقاء، وكاد يكرر هدفه الأولمبي من ركلة ركنية مباشرة كما فعلها أمام إي سواتيني لولا تألق الحارس التونسي فاروق بن مصطفى.

هداف ليفربول كان رائدا في الهدف الثالث الذي حقق الانتصار بمصر ورفع رصيدها إلى 12 نقطة بالتساوي مع تونس، فتبادل الكرة مع صلاح محسن قبل دقيقة واحدة على نهاية المواجهة، وأنهى اللعبة بشكل رائع.

شاهد ملخص لمسات صلاح أمام تونس

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