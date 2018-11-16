بالفيديو - الهدف الدولي الأول.. رأسية باهر المحمدي تهز شباك تونس للمرة الثانية

سجل باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي الهدف الدولي الأول له بقميص منتخب مصر في مرمى تونس.

ويلعب منتخب مصر ضد تونس في الجولة الخامسة لتصفيات أمم إفريقيا 2019 في الكاميرون.

وفي الدقيقة 60 حصل مراون محسن على خطأ ناحية اليسار تقدم لتنفيذه عمرو وردة.

وأرسل عمرو وردة عرضية رائعة قابلها باهر المحمدي برأسية قوية هزت شباك الحارس فاروق بن مصطفى مسجلا الهدف الثاني لمصر في المباراة.

وتعد هذه المباراة هي الرابعة الدولي للمدافع باهر المحمدي مع منتخب مصر بعدما شارك أمام النيجر وفي مواجهتي إي سواتيني بالتصفيات أيضا.

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