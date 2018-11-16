بالفيديو - الهدف الدولي الأول.. رأسية باهر المحمدي تهز شباك تونس للمرة الثانية

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 - 19:25

كتب : FilGoal

باهر المحمدي - مصر - إي سواتيني

سجل باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي الهدف الدولي الأول له بقميص منتخب مصر في مرمى تونس.

باهر المحمدي

النادي : الإسماعيلي

تونس
مصر

ويلعب منتخب مصر ضد تونس في الجولة الخامسة لتصفيات أمم إفريقيا 2019 في الكاميرون.

وفي الدقيقة 60 حصل مراون محسن على خطأ ناحية اليسار تقدم لتنفيذه عمرو وردة.

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وأرسل عمرو وردة عرضية رائعة قابلها باهر المحمدي برأسية قوية هزت شباك الحارس فاروق بن مصطفى مسجلا الهدف الثاني لمصر في المباراة.

وتعد هذه المباراة هي الرابعة الدولي للمدافع باهر المحمدي مع منتخب مصر بعدما شارك أمام النيجر وفي مواجهتي إي سواتيني بالتصفيات أيضا.

مصر باهر المحمدي تونس
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