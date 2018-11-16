بالفيديو - سليتي يستغل خطأ الدفاع وتونس تسجل الأول في مصر

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 - 18:18

كتب : FilGoal

مصر

استغل نعيم سليتي مهاجم تونس خطأ دفاعي لمنتخب مصر ليهز شباك الفراعنة بالهدف الأول.

ويلعب منتخب مصر ضد تونس في الجولة الخامسة لتصفيات أمم إفريقيا 2019 في الكاميرون.

وأرسل فرجاني ساسي لاعب منتخب تونس تمريرة بين قلبي دفاع مصر ليخطئ باهر المحمدي في اعتراضها وتصل الكرة إلى نعيم سليتي لاعب ديجون الفرنسي.

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الذي راوغ أحمد المحمدي وسدد في مرمى محمد الشناوي مسجلا الهدف الأول لنسور قرطاج في الدقيقة 14 من المباراة.

وضمن منتخبي مصر وتونس التأهل رسميا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 في الكاميرون.

مصر تونس نعيم سليتي
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