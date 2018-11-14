أجمل 5 أهداف لمصر في شباك تونس

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 - 11:41

كتب : FilGoal

مصر و تونس

أجمل 5 أهداف لمصر في شباك تونس

أخبار متعلقة
فرج عامر لـ في الجول: علي ماهر تقدم باستقالته من سموحة.. وطارق يحيى بديلا له رسميا - بطل معجزة الدوري الإنجليزي قد عاد.. رانييري مديرا فنيا لفولام مران الأهلي – غيابات بالجملة وعودة معلول.. ومحاضرة مطولة من كارتيرون أزمة الإسماعيلي - 3 نجوم سابقين يشرحون لـ في الجول كيف ينهض الدراويش مجددا
منتخب مصر تونس
نرشح لكم
أخر الأخبار
المصري: لابد من وضع لائحة كورونا.. والأفضل بدنيا سيتفوق على الأفضل فنيا 20 دقيقة | الدوري المصري
الونش: هتاف جمهور الأهلي ضد شيكابالا كان من أسباب فوزنا بالسوبر.. ولا أقبل ما حدث مع وليد سليمان 39 دقيقة | الدوري المصري
نادي مصر يؤجل تدريباته لأجل غير مسمى.. ويتبرع بـ "المسحات الطبية المجانية" 47 دقيقة | الدوري المصري
هوجو بروس: لم أصدق أن أتوج بطلا لقارة بأكملها.. وكنت محبطا بعد فشل مفاوضات الزمالك 51 دقيقة | إفريقيا
مرتضى منصور: مفاجأة سارة لجماهير الزمالك خلال 48 ساعة 55 دقيقة | الدوري المصري
طلعت يوسف يكشف كيفية عودة المحترفين: الأمر يشبه الميكروباص ساعة | الدوري المصري
رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة يوضح إجراءات المسحة الطبية للأندية ضد كورونا ساعة | الدوري المصري
أسينسيو يكشف ما أخبره به زيدان قبل دخوله الملعب ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير يوناني: أزمة جديدة لـ عمرو وردة بسبب مراسلة صحفية 2 رسائل نارية من مرتضى لـ وزير الرياضة: لن نستكمل الدوري.. القرار لنا ولا مشكلة في تتويج الأهلي 3 مرتضى منصور: وقعنا صفقتين لـ الزمالك من العيار الثقيل 4 مرتضى منصور: أوافق على فوز الأهلي بلقب الدوري.. والشيشيني استقال خوفا من كورونا
قد ينال إعجابك