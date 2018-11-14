أجمل 5 أهداف لمصر في شباك تونس الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 - 11:41 كتب : FilGoal مصر و تونس أجمل 5 أهداف لمصر في شباك تونس أخبار متعلقة فرج عامر لـ في الجول: علي ماهر تقدم باستقالته من سموحة.. وطارق يحيى بديلا له رسميا - بطل معجزة الدوري الإنجليزي قد عاد.. رانييري مديرا فنيا لفولام مران الأهلي – غيابات بالجملة وعودة معلول.. ومحاضرة مطولة من كارتيرون أزمة الإسماعيلي - 3 نجوم سابقين يشرحون لـ في الجول كيف ينهض الدراويش مجددا تونس مصر منتخب مصر تونس نرشح لكم أخر الأخبار المصري: لابد من وضع لائحة كورونا.. والأفضل بدنيا سيتفوق على الأفضل فنيا 20 دقيقة | الدوري المصري الونش: هتاف جمهور الأهلي ضد شيكابالا كان من أسباب فوزنا بالسوبر.. ولا أقبل ما حدث مع وليد سليمان 39 دقيقة | الدوري المصري نادي مصر يؤجل تدريباته لأجل غير مسمى.. ويتبرع بـ "المسحات الطبية المجانية" 47 دقيقة | الدوري المصري هوجو بروس: لم أصدق أن أتوج بطلا لقارة بأكملها.. وكنت محبطا بعد فشل مفاوضات الزمالك 51 دقيقة | إفريقيا مرتضى منصور: مفاجأة سارة لجماهير الزمالك خلال 48 ساعة 55 دقيقة | الدوري المصري طلعت يوسف يكشف كيفية عودة المحترفين: الأمر يشبه الميكروباص ساعة | الدوري المصري رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة يوضح إجراءات المسحة الطبية للأندية ضد كورونا ساعة | الدوري المصري أسينسيو يكشف ما أخبره به زيدان قبل دخوله الملعب ساعة | أوروبا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. نادي مصر يؤجل تدريباته لأجل غير مسمى.. ويتبرع بـ "المسحات الطبية المجانية" نائب رئيس اتحاد الكرة: لم يرفض أي ناد عودة الدوري.. والدولة ستعيد اللاعبين الأجانب طولان ينفجر: تطالبون بعودة الدوري ونحن في ذروة تفشي كورونا.. هل تضحون بنا؟ طلعت يوسف يكشف كيفية عودة المحترفين: الأمر يشبه الميكروباص "كابتن ماجد الحقيقي".. موساشي ميزوشيما ملهم اليابان الأول بالتجربة البرازيلية الأكثر مشاهدة 1 تقرير يوناني: أزمة جديدة لـ عمرو وردة بسبب مراسلة صحفية 2 رسائل نارية من مرتضى لـ وزير الرياضة: لن نستكمل الدوري.. القرار لنا ولا مشكلة في تتويج الأهلي 3 مرتضى منصور: وقعنا صفقتين لـ الزمالك من العيار الثقيل 4 مرتضى منصور: أوافق على فوز الأهلي بلقب الدوري.. والشيشيني استقال خوفا من كورونا أمس اليوم غدا الدوري الإنجليزي 2 برايتون 1 أرسنال انتهت الدوري الإنجليزي 1 واتفورد 1 ليستر سيتي انتهت الدوري الإنجليزي 0 وست هام يونايتد 2 ولفرهامبتون انتهت الدوري الإنجليزي 0 بورنموث 2 كريستال بالاس انتهت الدوري الإسباني 1 أتليتكو مدريد 0 ريال بلد الوليد انتهت الدوري الإنجليزي - إيفرتون - ليفربول لم تبدأ 20:00 الدوري الإنجليزي - أستون فيلا - تشيلسي لم تبدأ 17:15 الدوري الإنجليزي - نيوكاسل يونايتد - شيفيلد يونايتد لم تبدأ 15:00 الدوري الإسباني - ريال سوسيداد - ريال مدريد لم تبدأ 22:00 الدوري الإسباني - فالنسيا - أوساسونا لم تبدأ 19:30 الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي - بيرنلي لم تبدأ 21:00 الدوري الإسباني - فياريال - إشبيلية لم تبدأ 22:00 الدوري الإسباني - ليجانيس - غرناطة لم تبدأ 19:30 الدوري الإيطالي - ليتشي - ميلان لم تبدأ 19:30 الدوري الإيطالي - بولونيا - يوفنتوس لم تبدأ 21:45 قد ينال إعجابك