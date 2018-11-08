أمران يجعلان الأهلي يتفاءل وتحذير قبل موقعة رادس أمام الترجي

ساعات قليلة تفصلنا عن إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا حينما يحل الأهلي ضيفا على الترجي لملاقاته في ملعب رادس بعد الفوز عليه ذهابا بثلاثة أهداف لهدف.

الآن لا يحتاج الأهلي سوى للفوز أو للتعادل بأي نتيجة أو حتى الهزيمة بهدف دون رد فقط من أجل التتويج بدوري الأبطال للمرة التاسعة في تاريخه.

أما الترجي فيحتاج لتسجيل هدفين فقط لرفع الكأس للمرة الثالثة في التاريخ.

فماذا فعل الترجي خلال مبارياته السابقة في الموسم الجاري من دوري أبطال إفريقيا؟ هنا يوجد تحذير قوي للأهلي.

ففي خلال سبع مباريات خاضها أبناء باب سويقة على ملعبهم سجلوا 19 هدفا جاءت كالتالي:

بدأ الترجي مشوار البطولة من الدور التمهيدي وفي مباراته الأولى بملعب رادس اكتسح الوئام الموريتاني بخماسية دون رد.

اللقاء الثاني كان في دور الـ32 وفاز بصعوبة على جورماهيا الكيني بهدف مقابل لا شيء.

وفي دور المجموعات سجل الترجي في مباراتين فقط سبعة أهداف بواقع أربعة في شباك تاونشيب رولرز وثلاثية في كمبالا سيتي.

أما في ربع النهائي فسجل هدفين في شباك النجم الساحلي، ورباعية في مرمى أول أغسطس الأنجولي.

ورغم كل تلك القوة الهجومية الأمر الأول الذي يدعو الأهلي للتفاؤل هو أنه خلال مشوار البطولة الحالي كان هو الفريق الوحيد الذي منع الترجي من هز الشباك في ملعبه حينما التقيا في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

شيء آخر يدعو كتيبة المدرب باتريس كارتيرون للتفاؤل ألا وهو أن الترجي خلال سبع مباريات في البطولة استقبل سبعة أهداف في ملعبه.

فلم يحافظ الترجي على نظافة شباكه في ملعبه سوى مرتين فقط وكانا في الأدوار التمهيدية امام الوئام الموريتاني وجورماهيا الكيني.

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