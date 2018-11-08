أمران يجعلان الأهلي يتفاءل وتحذير قبل موقعة رادس أمام الترجي

الخميس، 08 نوفمبر 2018 - 21:59

كتب : رامي جمال

وليد أزارو أمام الترجي

ساعات قليلة تفصلنا عن إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا حينما يحل الأهلي ضيفا على الترجي لملاقاته في ملعب رادس بعد الفوز عليه ذهابا بثلاثة أهداف لهدف.

الآن لا يحتاج الأهلي سوى للفوز أو للتعادل بأي نتيجة أو حتى الهزيمة بهدف دون رد فقط من أجل التتويج بدوري الأبطال للمرة التاسعة في تاريخه.

أما الترجي فيحتاج لتسجيل هدفين فقط لرفع الكأس للمرة الثالثة في التاريخ.

أخبار متعلقة
مران الحسم – محارب يشارك وفقرة خاصة لـ ركلات الترجيح.. وحضور جماهير الأهلي كاميرا في الجول – شاهد جزء من مران الأهلي الأخير قبل مواجهة الترجي تعرف على معلقي إياب نهائي أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي الكاف يجري بروفة أخيرة لتقنية الـ"فار" قبل لقاء الأهلي والترجي مدرب الترجي: الابتعاد عن الاستفزازت مفتاح التتويج.. ولن نتأثر بالغيابات ضد الأهلي

فماذا فعل الترجي خلال مبارياته السابقة في الموسم الجاري من دوري أبطال إفريقيا؟ هنا يوجد تحذير قوي للأهلي.

ففي خلال سبع مباريات خاضها أبناء باب سويقة على ملعبهم سجلوا 19 هدفا جاءت كالتالي:

بدأ الترجي مشوار البطولة من الدور التمهيدي وفي مباراته الأولى بملعب رادس اكتسح الوئام الموريتاني بخماسية دون رد.

اللقاء الثاني كان في دور الـ32 وفاز بصعوبة على جورماهيا الكيني بهدف مقابل لا شيء.

وفي دور المجموعات سجل الترجي في مباراتين فقط سبعة أهداف بواقع أربعة في شباك تاونشيب رولرز وثلاثية في كمبالا سيتي.

أما في ربع النهائي فسجل هدفين في شباك النجم الساحلي، ورباعية في مرمى أول أغسطس الأنجولي.

ورغم كل تلك القوة الهجومية الأمر الأول الذي يدعو الأهلي للتفاؤل هو أنه خلال مشوار البطولة الحالي كان هو الفريق الوحيد الذي منع الترجي من هز الشباك في ملعبه حينما التقيا في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

شيء آخر يدعو كتيبة المدرب باتريس كارتيرون للتفاؤل ألا وهو أن الترجي خلال سبع مباريات في البطولة استقبل سبعة أهداف في ملعبه.

فلم يحافظ الترجي على نظافة شباكه في ملعبه سوى مرتين فقط وكانا في الأدوار التمهيدية امام الوئام الموريتاني وجورماهيا الكيني.

اقرأ أيضا:

"بيقولك مقتل صحفي و88 حكم هربوا".. 6 خرافات قبل سوبر كلاسيكو بوكا جونيورز وريفر بليت

تقرير تونسي: فوضى بالاجتماع الفني للقاء الأهلي والترجي واتهام بمجاملة كاف للأحمر

حوار – حسام عاشور يتحدث عن هدف حذر منه كارتيرون.. ومواجهة يعرف اللاعبون صعوبتها أمام الترجي

علي صباح العراقي يدير لقاء الزمالك والاتحاد في كأس زايد

بالفيديو - سارة عصام.. أول لاعبة مصرية في إنجلترا تروي قصتها

الأهلي الترجي في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
ذا أثليتك: دعوى قضائية من اللاعبين ضد استخدام بيانات تحليل الأداء دون إذنهم 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ساري: أكبر كذبة في العالم أن هناك شيئا مضمونا في الرياضة.. كان لقبا صعبا ومرهقا 54 دقيقة | أوروبا
تعرف على وضع صلاح بين أقرانه في نهاية موسم الدوري الإنجليزي 54 دقيقة | المحترفون
كالتشيو ميركاتو: رمضان صبحي على رادار أودينيزي 58 دقيقة | الدوري المصري
يوفنتوس: المفاوضات إيجابية لتجديد عقد ديبالا ساعة | أوروبا
مهددا بنقل المباريات.. كاف يطالب أعضائه بتحسين الملاعب خلال فترة التوقف ساعة | إفريقيا
أنشيلوتي: ساري يستحق تدريب يوفنتوس وتأثيره الأكبر في الموسم المقبل ساعة | أوروبا
تقرير: تشيلسي يريد حارس الكاميرون ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة تراجع فتحي عن اتفاقه مع بيراميدز.. وموقف تريبيل وموليكا 2 اسمه في القائمة السوداء.. منع أزارو من اللعب في السعودية مرة أخرى 3 رسميا - الدوري يعود بلقاء الزمالك والمصري.. والقمة في 22 أغسطس 4 إبراهيم حسن يوجه رسالة لـ فاروق جعفر بعد تصريحات "مجاملة" مصر
قد ينال إعجابك