رسالة من لاعب البرازيل قبل قتله تؤكد صدق رواية المتهم

لاتزال قصة قتل دانييل كوريرا لاعب ساو باولو البرازيلي تشغل الرأي العام خاصة بعد القبض على الجاني، إلا أن رسالة أخيرة من اللاعب قبل وفاته أكدت الدفاع الأخلاقي وراء الجريمة البشعة.

الجريمة وقعت يوم السبت الماضي، عندما وجدت الشرطة جثة اللاعب البرازيلي كوريرا، مذبوحا ومجرّدا من أعضائه التناسلية.

وسريعا ألقت الشرطة البرازيلية القبض على إيدرسون بريتس (38 عاما) رفقة زوجته كريستينا (35 عاما) وابنته ألانا (18 عاما)، بتهمة قتل اللاعب.

وأبدى المتهم بريتس فخره بالفعلة التي أقدم عليها واعترف بقتل اللاعب البرازيلي وتمثيله بجثته، متهما إياه باغتصاب زوجته.

وظهرت معلومات جديدة للنور تؤكد صدق رواية المتهم، بعدما أفصح أحد أصدقاء اللاعب عن أخر رسالة وصلته منه قبل وفاته.

وأرسل اللاعب لصديقه عبر تطبيق "واتساب" قائلا: "سأفترس والدة صاحبة عيد الميلاد".

ثم أرسل له صورا مع زوجة المتهم وهي نائمة، ويبدو أنه تسلل إلى غرفتها دون أن تشعر.

ولم تكشف الصحافة البرازيلية عن هوية صديق اللاعب المقتول.

وكان المتهم كشف عن أن زوجته استنجدت به بعدما هاجمها كوريرا خلال حفل عيد ميلاد ابنتهما. ( اقرأ تصريحاته )

اللاعب كوريرا وُجد مقتولا مع جرحين عميقين في رقبته، بالإضافة إلى قطع أعضائه التناسلية. (طالع التفاصيل)

كوريرا (24 عاما) كان يلعب معارا من فريق ساوباولو إلى ساو بينتو.