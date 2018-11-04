بالفيديو – الشحات يسجل هدفا في عودة انتصارات العين على بني ياس ويقلص الفارق عن الصدارة

انتصر نادي العين على بني وسجل حسين الشحات هدفا، واقترب الفريق من الشارقة صاحب الصدارة.

فاز العين على بني ياس بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي.

تقدم العين في الدقيقة الـ12 عن طريق ريان يسلم محمد، لينتهي الشوط الأول بتقدم العين بهدف مقابل لا شيء.

في شوط المباراة الثاني، أضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة الـ75. كرة مر فيها بمجهود فردي وراوغ المدافع، قبل أن يسدد بيسراه في المرمى، لينتهي اللقاء بفوز العين بهدفين مقابل لا شيء.

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فوز العين رفع رصيدهم للنقطة الـ19 في المركز الثاني، خلف الشارقة صاحب الـ21 نقطة بعدما تعادل الأخير مع اتحاد كلباء بهدفين لكل فريق.

من جهة أخرى، تجمد رصيد بني ياس عند النقطة العاشرة في المركز العاشر.

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